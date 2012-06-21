Дієтологи розкрили секрет, як швидка дієта допомагає позбавитися від зайвої ваги в найкоротші терміни. Швидка дієта триває всього 4 дні. Секрет блискавичного схуднення полягає в тому, що за цей час людині необхідно повністю перебудуватися з одного режиму харчування на інший. Ця поживна перебудова передбачає відмову від шкідливої і смаженої їжі з переходом на овочі, фрукти і м'ясо на пару.
Перший день дієти є підготовчим. Так як будь-яка різка зміна для організму є стресом, то людині необхідно налаштуватися на новий режим. У цей день дієтологи радять їсти всі овочі, картоплю і кукурудзу. Можна їсти фрукти, за винятком бананів і винограду, а також курятину або нежирну рибу. Їсти треба невеликими дрібними порціями і не переїдатися.
Другий день, за словами дієтологів, буде складнішим. У цей день потрібно їсти тільки овочі. Їх можна їсти сирими, готувати на пару або запікати в духовці.
На третій день потрібно перейти на фрукти і ягоди. Дієтологи пропонують вживати будь-які фрукти, які тільки можна знайти на прилавках. Особливу увагу необхідно приділити тим фруктам і ягодам, які активізують сечогінні процеси в організмі (кавун, диня, персик). Це необхідно для того, щоб вивести з організму всі скупчилися відкладення, отрути і домішки.
Четвертий день – завершальний. Він повторює перший день. Винятком є лише посилений прийом води. За цей день необхідно випити не менше 1,5-2 літрів, щоб продовжити виведення токсинів з організму. Для цього також добре підійдуть знежирений кефір і зелений чай.
За словами дієтологів, така дієта здатна вивести з організму до кілограма за день. Але не варто забувати, що все необхідно робити прислухаючись до самопочуття. Якщо спостерігаються неприємні відчуття, краще за все відмовитися від дієти. Крім цього, перед кожною дієтою необхідно проконсультуватися з грамотним лікарем, який дасть пораду щодо харчування для кожної конкретної людини.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур'єра»