У мережу витекли фотографії BMW M3 і M4 нового покоління. Знімки седана і купе опублікували в інстаграм-акаунті CarsWithoutLimits. Пізніше аналогічні фотографії з'явилися і на форумі шанувальників баварської марки. Офіційна прем'єра новинок відбудеться 23 вересня.

Спортивний седан M3 забарвлений в яскраво зелений колір, купе з двома дверима M4 на знімках представлено в жовтому кольорі. Обидві машини отримали радіаторну решітку з характерними величезними «ніздрями», які дебютували на звичайній 4-Series.

Крім того, спортивні моделі оснастять аеродинамічним обвісом, агресивними бамперами, вихлопною системою з чотирма патрубками і колісними дисками особливого дизайну. Головна відмінність у зовнішності між седаном і купе – різні ліхтарі.

Поки в мережі з'явилася лише фотографія салону купе M4. Автомобіль отримає цифрову приладову панель. традиційний важіль перемикання передач і спортивні сидіння. Також в салоні можна розглянути обертову «шайбу», яка, швидше за все, служить для перемикання режимів їзди.

Усі технічні характеристики машин поки тримаються в секреті. Як припускає Carscoops, автомобілі оснастять трилітровим рядним шестициліндровим двигуном з двома турбінами. Очікується, що цей агрегат буде доступний у двох рівнях форсування. Початковий варіант мотора буде розвивати 480 кінських сил. У свою чергу, флагманська версія Competition отримає двигун з віддачею 510 кінських сил.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»