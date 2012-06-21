Дизайнер з Канади Деніел Вошарт, «оживив» за допомогою нейромережі Artbreeder мармурові бюсти римських імператорів, знову зацікавився відтворенням фотореалістичного вигляду людей з минулого. На цей раз його надихнули мешканці Римського Єгипту. А ось джерелом «персональних даних» стали не бюсти і монети, як у випадку з імператорами, а унікальні фаюмські портрети. Подивитися на результати спільної роботи дизайнера та нейромережі можна на сайті Даніеля Вошарта.

Фаюмські портрети – чудові пам'ятники древнього мистецтва. Це дерев'яні панно, на яких в техніці енкаустики (тобто, розплавленими восковими фарбами) зображені зазвичай по груди жителі Римського Єгипту I-III століть. Портрети були призначені не для прикраси інтер'єру, а для виконання особливої ролі в місцевій похоронної традиції.

Стародавні єгиптяни вірили в безсмертя душі і загробне життя, заради чого муміфікували тіла померлих і вкладали в могили похоронні маски із зображенням їх рис обличчя. Жителі Фаюмского оазису, а це не тільки єгиптяни і сирійці, але в більшості своїй греки і римляни, трансформували скульптурні похоронні портрети в мальовничі. До наших днів вони збереглися завдяки виключно сухим умовам «зберігання» в некрополях.

Фаюмські портрети хоч і володіють деякою часткою стандартизації, все ж досить реалістичні і індивідуальні. Більш того, виявилося, що художники дуже відповідально підходили до зображення зачісок, одягу і прикрас – за їхніми особливостям вчені змогли датувати портрети.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»