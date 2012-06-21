Інна ОМЕЛЯНЧУК,
«Урядовий кур’єр»
В одній із військових частин оперативного командування «Захід» у Рівному завершують зводити житло поліпшеного планування для 120 військових-контрактників.
Цей масштабний проєкт Міноборони стартував навесні, а нині вже підходить до фінішу: будівельники проводять електрику та водопостачання, утеплюють і оздоблюють фасад. Оскільки наша армія переходить на стандарти НАТО, відповідно, й нове житло суттєво відрізнятиметься від колишніх казарм: воно радше нагадуватиме комфортабельні «гостинки». Відпочиватимуть наші захисники в умебльованих кімнатах, прилеглу територію озеленять та збудують тут сучасний спортивний майданчик: отож, шукати, де підкачати м’язи, не доведеться. Родзинка нових осель – спеціальний вихід у місто.
Це лише частина проєкту будівництва сучасного житла для військовослужбовців України: загалом він передбачає 184 подібних житлових комплекси в 21 області для 23 тисяч контрактників. Житла для наших захисників забагато просто не буває.