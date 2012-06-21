Минув місяць після того, як Ілон Маск оголосив про дату випуску суперкара Tesla Roadster, що по суті є ремейком першого автомобіля компанії. І ось недавно він поділився з користувачами в Twitter новими подробицями про терміни початку тестування нової розробки Tesla.
Відповідаючи на запитання одного з користувачів Twitter, Ілон Маск заявив, що вже в наступному році відбудуться перші випробування нового електричного родстера, що працює на базі реактивного двигуна на стислому повітрі. Набір нового типу двигуна розробляє інша компанія Маска – SpaceX. Нова конструкція дозволить Tesla Roadster поліпшити динаміку прискорення, збільшити максимальну швидкість і зробити більш досконалу систему гальмування і входження в повороти. Також, судячи з чуток, автомобіль зможе зависати в повітрі.
Судячи з останніх даних, електрокар зможе розігнатися до 100 км/год менш, ніж за 2 секунди, а запас ходу від одного заряду складе до 1 тисячі кілометрів. У продаж автомобіль, за планами, повинен надійти не раніше 2021 року, його ціна складе майже 200 тисяч доларів.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»