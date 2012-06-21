Володимир ГАЛАУР,
«Урядовий кур’єр»
Вже завтра у міських лікарнях Харкова розгорнуть перші додаткові 30 ліжок для постковідних хворих. Всього ж, якщо вдасться набрати медперсонал, до вихідних буде створено умови для 60-ти додаткових ліжко-місць.
Відшуковувати нові резерви змушує загострення коронавірусної епідемії в Харкові, оскільки вже упродовж майже 10 днів щодобовий приріст випадків захворювання на GOVID-19 складає практично більше сотні осіб.
Як розповіла журналістам під час роботи Харківського пресклубу заступник Харківського міського голови з питань охорони здоров’я та соціального захисту населення Світлана Горбунова-Рубан, наразі у міській клінічній лікарні №13 знаходяться на доліковуванні 83 пацієнти, а в лікарні №17 — 60 осіб, які були переведені з обласної інфекційної лікарні, місць критично бракує.
За словами Світлани Горбунової-Рубан, для задіяння додаткових ліжок планується використати приміщення окремої будівлі колишнього гінекологічного відділення пологового будинку №2. На цій базі створять філію міської клінічної багатопрофільної лікарні №17.
Там уже провели ремонт, і за грантові кошти німецьких партнерів будуть придбані нові меблі та ліжка, оскільки збирали їх по усьому місту і ліжка хоч цілком придатні для використання, проте дуже різні.
«Тепер ми хочемо обладнати це відділення сучасними функціональними ліжками і спецмеблями», — зауважила Світлана Горбунова-Рубан.