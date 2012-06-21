Оперативно дізнаватися про всі актуальні новини, що стосуються змін руху громадського транспорту в столиці, відтепер можна на Telegram-каналі КП «Київпастранс». Це новий сервіс, створений для зручності киян, на якому комунальне підприємство оперативно повідомляє, де і чому обмежено рух (із технічних причин, через ДТП або аварію на тепломережі, при паркуванні у забороненому місці авто), а також про відновлення руху транспорту.
Підписатись на Telegram-ка- нал КП «Київпастранс» можна за посиланням: https://t.me/ kyivpasstrans.