Новий магнітно-резонансний томограф японського виробництва купили за гроші з обласного бюджету для відділення променевої діагностики. Загальна вартість томографа склала 39,5 мільйонів гривень, і апарат допоможе хірургам, травматологам та іншим спеціалістам проводити оперативне обстеження пацієнтів, особливо у випадках необхідності надання невідкладної високоспеціалізованої медичної допомоги.
«Цей апарат буде обслуговувати діток не лише з підконтрольної Україні території, а також із тимчасово окупованої. Тому діти, які будуть приїжджати сюди по допомогу, звичайно її отримають», – зазначила заступник директора обласного департаменту охорони здоров’я Ольга Рибалка.
Найсучасніша діагностика та обстеження маленьких пацієнтів проводиться безкоштовно за наявності направлення лікаря.
Відновлення та повноцінна робота дитячої обласної лікарні на Луганщині є одним з пріоритетних напрямків діяльності обласної влади. У обласній дитячій лікарні протягом 2016-2018 рр. також відремонтовані та працюють психоневрологічне, травматологічне та урологічне відділення, операційний блок, харчоблок, пральня та адміністративний корпус.
Іванка МІЩЕНКО,
для «Урядового кур'єра»