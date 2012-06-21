У міжнародному аеропорту «Бориспіль» планується обладнати окремий термінал для обслуговування лоукостера Ryanair. Йдеться про законсервований на сьогодні термінал F.
За словами директора аеропорту Павла Рябікіна, це стане можливим за тієї умови, що лоукостер забезпечить 15 вильотів у день. – В іншому випадку термінал буде збитковим, – сказав він.
– Поки авіарейси перевізника Ryanair, які запустять з «Борисполя» вже в жовтні 2018 року, готуються обслуговувати в терміналі D. В авіакомпанії Ryanair підтвердили, що дійсно збираються почати польоти з України восени 2018 року. Таким чином, українці зможуть подорожувати в Барселону, Братиславу, Гданськ, Краків, Познань, Стокгольм, Вільнюс, Варшаву, Вроцлав і ряд інших міст.