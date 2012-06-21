У Львові й надалі активно за кошти міського бюджету відновлюють приміщення дитячих садочків, які вивільнили від орендарів. Тривають також роботи зі збільшення кількості груп дошкільної освіти в діючих садках.
Як поінформували в прес-службі міської ради, нинішнього року мають відкрити додатково 21 групу для дошкільнят. Завдяки цьому вдасться охопити дошкільною освітою 600 хлопчиків і дівчаток.
Ще п’ять років тому в місті Лева запровадили електронну реєстрацію задля того, аби забезпечити прозоре зарахування дітей до дошкільних навчальних закладів і дати можливість контролювати чергу.
Доречно нагадати, що торік в обласному центрі додатково відкрили 26 груп, до яких прийняли 650 дошкільнят, а також 29 груп короткотривалого перебування у дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладах, до яких зарахували 625 хлопчиків і дівчаток.