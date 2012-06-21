Олена ІВАШКО,
«Урядовий кур’єр»
За бюджетні кошти придбано нове обладнання для Миколаївської обласної офтальмологічної лікарні. Так, за 1 мільйон 200 тисяч гривень тут з’явився лазер LightLas YAG/SLT Deux три в одному з функціями проведення селективної трабекулопластики при глаукомі та лазерного вітреолізісу.
Як відмічають фахівці, основні переваги лазерного лікування полягають у тому, що не вимагається проведення загального знеболювального, операція відбувається в амбулаторних умовах, зведено до мінімуму період реабілітації, відсутні ускладнення, що притаманні традиційній хірургії.
Це сучасне обладнання допоможе уникнути ризику виникнення повторної катаракти, яка може виникнути в 30% випадків (у дітей – в 90%) після успішного хірургічного лікування первинної катаракти. Щороку в Миколаївській обласній офтальмологічній лікарні проводять майже 1500 операцій з приводу катаракти.