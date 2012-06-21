Роман КИРЕЙ,

«Урядовий кур’єр»



На Замковій горі в Чигирині встановлено тактильну модель фортеці 1678 року, виготовлену з бронзи. Це складова частина проєкту «Історія на дотик. Чигиринська фортеця», пристосованого для людей з вадами зору.

Фортеця має славну історію. Тут, зокрема, Северин Наливайко розгромив стотисячну турецько-татарську орду. На горі був зведений Бастіон Дорошенка, котрий слугував основним опорним пунктом під час чигиринської облоги у 1677 — 1678 роках. Тут же Богдан Хмельницький розтрощив військо польського короля. Народне повір’я говорить, що всім оборонцям Чигирина і землі рідної завжди допомагали громити ворогів не тільки козаки і селяни, а й сама природа.

Біля моделі можна прослухати аудіофайли з відомостями про проєкт та історію фортеці, а також придбати й буклет «Чигиринська фортеця» шрифтом Брайля та книгу-путівник «Історія на дотик. Чигиринщина» в універсальному дизайні, який надруковано у співпраці з партнером проєкту Львівським обласним осередком ВГО «Українська спілка інвалідів — УСІ».

Завдяки згаданому проєкту доступ до історико-культурної спадщини Чигиринщини для людей із вадами зору значно розшириться. Починання підтримав Український культурний фонд.