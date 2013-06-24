United24 спільно з Мінцифри запустили перший національний мобільний застосунок для підтримки українських підрозділів на передовій. У фокусі — найефективніші бойові підрозділи БпЛА в межах флагманської ініціативи Президента України «Лінія дронів».

«Ми виводимо фандрейзинг на новий рівень — запускаємо застосунок United24. Це більше, ніж просто зручний інструмент для донатів. Це революція у взаємодії між донорами й тими, кого вони підтримують. Люди з будь-якої країни зможуть у режимі реального часу бачити, як працюють їхні внески, підтримувати прямий зв’язок з підрозділами, дізнаватися про їхні потреби й отримувати подяку.

Платформа United24, ініційована Президентом Володимиром Зеленським, уже акумулювала понад $1,45 мільярда, а з новим застосунком підтримати Україну можна ще швидше й зручніше. Це про довіру, відкритість і технології, які роблять допомогу максимально ефективною», — зазначає перший віцепрем’єр-міністр — міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Участь у програмі беруть 427 окремий полк безпілотних систем «Рарог», 20 окремий полк безпілотних систем «К-2», 414 окрема бригада ударних безпілотних авіаційних систем «Птахи Мадяра», 429 окремий полк безпілотних систем «Ахіллес», Головний відділ безпілотних авіаційних систем «Фенікс» Державної прикордонної служби України.

Пожертви надходять безпосередньо на рахунки підрозділів, а благодійники отримують звіти та історії з фронту — уніфіковано та в межах єдиного застосунку, повідомляє Мінцифри.