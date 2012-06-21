На території загальноосвітніх шкіл у Вугледарі, Добропіллі, Світлодарську, Селидовому та Слов’янську Донецької області для місцевих дітлахів невдовзі облаштують спортивні майданчики зі штучним покриттям. Чудові умови для занять спортом юних стануть реальністю після недавнього розпорядження Кабінету Міністрів про розподіл субвенції з державного бюджету на створення нових та капітальний ремонт наявних спортивних об’єктів.
За повідомленням Донецького обласного центру розвитку місцевого самоврядування, будівництво п’яти сучасних спортивних майданчиків для тутешніх школярів обійдеться в майже 7,5 мільйона гривень. Кошти вже розподілили між усіма об’єктами: трохи дорожчим обійдеться будівництво комбінованого спортивного майданчика на Вугледарському навчально-виробничому комбінаті «Політехнічний ліцей — загальноосвітня школа» та створення футбольного поля зі штучним покриттям на території Добропільської школи №19 — по 1,6 мільйона гривень. А найменше грошей із державного бюджету витратять на реконструкцію футбольного поля зі штучним покриттям та облаштування огородження цього об’єкта біля Селидівської ЗОШ №2.