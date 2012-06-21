Володимир ГАЛАУР,
«Урядовий кур’єр»
Справжньою психологічною віддушиною для багатьох соціально незахищених харків’ян стали соціальні екскурсії до пам’ятних місць Слобожанщини, які проводить департамент міжнародного співробітництва Харківської міськради. За цей час в мальовничих історичних куточках області в рамках діючої упродовж майже 3 років програми побували у ролі екскурсантів більше 2000 малозабезпечених дітей – сиріт, з багатодітних сімей, з родин переселенців та учасників АТО/ООС, а також пенсіонери, ветерани та інші особи з пільгових категорій.
Ось і кількома днями раніше група екскурсантів від громадської організації «Діти Чорнобиля» відвідала Харківський аероклуб ім. В.С. Гризодубової, де з захватом оглянули на льотному полі діючу авіатехніку, почули захоплюючу історію літаків та гелікоптерів. А потім, ще під враженням від побаченого та почутого, поринули в світ архітектури минулих століть на садибі Григорія Шидловського у Старому Мерчику та палацово-парковому комплексі «Шарівка».
За словами одного з екскурсантів, подібні заходи не лише допомагають справлятися з нелегкими життєвими проблемами, а й заряджають позитивними емоціями на багато прийдешніх буднів, які здебільшого мрячать сірими відтінками.