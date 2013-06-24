Кабінет Міністрів схвалив пакет законопроєктів, що впроваджують систему позасудового вирішення споживчих спорів (ПВС), — механізм швидкого врегулювання конфліктів між споживачем і бізнесом без звернення до суду. Рішення, ухвалене в межах реформи захисту прав споживачів, імплементує директиву ЄС 2013/11/ЄС та є частиною виконання зобов’язань України в межах Угоди про асоціацію з ЄС.

Запропонована система передбачає альтернативний механізм урегулювання спорів через спеціальні органи ПВС — юридичних осіб, асоціації бізнесу та громадські об’єднання споживачів. Споживач зможе подати скаргу до органу ПВС, де незалежні експерти розглянуть спір і нададуть рішення або рекомендацію.

Якщо рішення не задовольнить сторони, вони зберігають право звернутися до суду. На час процедури зупиняється строк позовної давності — законопроєкт щодо відповідних змін до Цивільного кодексу також схвалив уряд, повідомляє Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства.