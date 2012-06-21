З 22 липня російських клієнтів Western Union чекає «сюрприз». Платіжна система ввела ліміт на грошові перекази за кордон. Про це йдеться в листі компанії до партнерів.
Нові правила вступають в силу вже 22 липня. Ліміт складе 600 тисяч рублів на місяць. Нововведення прийнято через вимоги закону, пов'язані з боротьбою з фінансуванням тероризму та відмиванням грошей.
Ще 29 квітня з'явилася інформація про те, що система грошових переказів обмежила максимальну суму переказу грошових коштів у чотири країни. Так, в Китай, В'єтнам і Киргизію тепер можна відправляти щомісяця не більше 100 тисяч рублів, а в Казахстан – до 150 тисяч рублів.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»