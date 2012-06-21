Самопроголошені Донецька і Луганська народні республіки (ДНР і ЛНР) повинні бути розформовані для виконання Мінських угод. Про це заявив спецпредставник Держдепу США по Україні Курт Волкер в Hudson Institute під час свого виступу, опублікованого на YouTube.
«Не існує місця для них в українському конституційному устрої. Мінські угоди спрямовані на відновлення суверенітету і територіальної цілісності України, і ці утворення повинні бути розформовані », - заявив Курт Волкер.
На думку спецпредставника Держдепу, виконати мінські домовленості допоможуть міжнародні миротворці. Через півроку після їх прибуття в Донбас можна буде провести місцеві вибори.