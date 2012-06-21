Є ЩЕ ПОРОХ У ПОРОХІВНИЦЯХ

99-річний австралійський плавець, судячи з усього, встановив світовий рекорд у своїй віковій категорії при запливі на 50 метрів вільним стилем.

Джордж Коронес подолав цю дистанцію за 56,12 секунди на змаганнях в штаті Квінсленд. Він змагався у віковій категорії 100-104 року, так як в квітні йому виповниться рівно 100 років.

Він покращив попередній рекорд 2014 року на 35 секунд. Зараз результат перевіряється спортивною федерацією.

Сам Джордж Коронес каже, що дуже задоволений результатом.

«Для мене це був зразковий заплив, добре збалансований. Я був готовий сильно вдарити рукою по протилежній стіні бассейну», – сказав він.

Він також говорить, що був неймовірно натхнений тим, як емоційно його підтримували вболівальники.

У цій віковій категорії він був єдиним плавцем. Заплив організували спеціально для того, щоб дати 99-річному плавцю шанс побити світовий рекорд.

«Ми тільки що стали свідками історичного моменту»,– написала команда Australian Dolphins на своїй сторінці в «Фейсбуці».

Джордж Коронес живе в Брісбені. За його словами, він любив плавати в юнацтві, але повернувся до цього заняття лише після того, як йому виповнилося 80 років.

«Я перестав плавати на початку Другої світової війни і не займався цим до тих пір, поки не вийшов на пенсію», – говорить він.

«Я почав плавати знову, щоб займатися якимись фізичними вправами»

За його словами, плавання стало для нього фізично нелегкою справою, але тут допомагає підготовка. Він ходить у басейн три рази на тиждень, а потім займається в тренажерному залі.

«У моєму віці все відбувається не так швидко ... дуже скоро втомлюєшся, але якщо знаєш, що робиш, досягнення можуть бути просто фантастичними», –вважає Джордж Коронес.

Він каже, що йому вдалося побити світовий рекорд завдяки своїй техніці плавання.

Перші кілька метрів все йшло добре і збалансовано – трюк полягає в тому, щоб з кожним помахом рук робити трохи більше зусиль», – говорить він.

«Саме це я і робив до останніх 10 метрів. Я знав, що втомився, і вже був не здатний на більше, але я доплив до кінця без проблем».

Попередній рекорд у цій віковій категорії (1 хвилина і 31,19 секунди) був встановлений британцем Джоном Харрісоном у 2014 році.

Рекорд Джорджа Коронес тепер повинен бути підтверджений Міжнародною федерацією плавання FINA.

У найближчу суботу Джордж Коронес сподівається побити світовий рекорд у запливі на 100 метрів вільним стилем, який також встановив Джон Харрісон.

«Мене не назвеш молодим чоловіком, але я впевнений, що у мене буде хороший результат», – говорить Джордж Коронес.