На Місяці планують побудувати завод з виробництва водневого палива в термін до 2035 року. Автором проєкту є Японське агентство аерокосмічних досліджень, повідомляє Kyodo.

Підприємство хочуть створити в районі південного полюса супутника Землі, де, можливо, знаходяться поклади льоду. З нього планують почати отримувати питну воду, а також кисень і водень. Останній компонент можна застосовувати в якості палива для переміщень, як по самому Місяці, так і для польотів між ним і навколомісячною космічною станцією.

На такі цілі потрібно витратити від 21 до 37 тонн води. Однак завод міг би сильно знизити витрати на транспортування палива з Землі на Місяць. Крім цього, якщо проєкт буде реалізований, то це допоможе прискорити план з освоєння Місяця і космосу загалом.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»