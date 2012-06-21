Олександр ВЕРТІЛЬ,
«Урядовий кур’єр»
15 жовтня на Сумщині в межах соціально-освітнього обласного проєкту «Голос крові: ми — українці!» стартувала акція «Дякую тобі, лікарю!». Її мета — підтримка медиків з протидії коронавірусній інфекції, популяризація здорового способу життя, дотримання карантинних вимог.
Одними з перших до починання долучилася молодь — учні загальноосвітніх шкіл, закладів ПТО та позашкільної освіти, а також педагоги. Не залишилися осторонь їхні батьки, родичі, друзі, знайомі.
Як повідомили в Департаменті освіти і науки Сумської ОДА, спільними зусиллями вони виготовляють тематичні вироби, пишуть вірші, малюють, фотографують, монтують відеоролики тощо.
Усі роботи поширюються на відповідних сайтах, у соціальних мережах, аби донести до земляків важливість роботи медиків, які в цих непростих умовах докладають титанічних зусиль для лікування і профілактики захворювання.
Передбачається, що акція триватиме і надалі, аби не тільки скласти шану людям у білих халатах, а й запобігати поширенню інфекції, нагадувати про щоденне дотримання карантинних вимог, власну соціальну відповідальність.