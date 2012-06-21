Інна ОМЕЛЯНЧУК,
«Урядовий кур’єр»
Після певної перерви жителі прикордонних із Білоруссю територій Рівненщини знову можуть прямувати по гриби та ягоди до республіканського ландшафтного заповідника «Ольманські болота»: спрощений пропуск працюватиме до 15 листопада.
Про це домовилися прикордонні служби України та Білорусі. Щоправда, робити це треба за цілком конкретними правилами. По-перше, мати при собі дійсний національний паспорт України, перепустку, видану прикордонною службою Республіки Білорусь, та іменну квитанцію про оплату за відвідування заповідника. По-друге, повернутися обов’язково в той же день. Заборонено розпалювати вогнища, смажити будь-що, інакше покарають. І, нарешті, перетнути кордон можна тільки пішки або ж на велосипеді, неодмінно в масці й після температурного скринінгу.
Працюють такі місця спрощеного перетину кордону:
«Познань» — для жителів населених пунктів Познань, Глинне, Обсіч, Дубно, Хміль;
«Березове» — для жителів населених пунктів Заболоття, Грабунь, Березове, Глинне, Дубно, Хміль;
«Дроздинь» — для жителів населених пунктів Старе Село, Дроздинь, Заболоття.