Найближчим часом «Укрзалізниця» планує запустити нові човникові електрички до Боярки і Вишневого.
– При наявних тарифах човникова електричка не є самоокупною, і без зустрічних кроків від місцевої влади ми не можемо розвивати проект далі, – зазначив заступник директора пасажирських перевезень дальнього сполучення УЗ Олександр Красноштан. – Також із проханням про запуск човникових електропоїздів звернулася влада Броварів. Що стосується вже встановлених маршрутів, то на них проект виявився успішним. Найближчим часом підвищення ціни на проїзд в човникових електричках не заплановано. – Нам, звичайно, хотілося б збільшити тариф хоча б до 10 грн. Зараз в Ірпінь, приміром, він становить 8 грн проти 15-ти в автоперевізника. Але це станеться тільки за умови згоди місцевої влади, – запевнив Олександр Красноштан.