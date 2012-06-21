Роман КИРЕЙ,

«Урядовий кур’єр»

Недавно до Черкас завітали байкери. Це сама по собі не вельми яка новина, адже представники мотоклубів багатьох міст частенько відвідують Шевченків край, аби побувати на Тарасовій горі, поспілкуватися на природі та взяти участь у інших мотофестах. Цього разу їх привела сюди ще й невідкладна справа: вони вирішили організовано допомогти хворим — здати свою кров у Черкаському центрі служби крові. Всього тут зібралося майже 50 байкерів. Багато клубів активно підтримали акцію.

Як розповіла представниця байкерського руху, працівниця Сумського центру крові Анна Нікітіна, нікого вмовляти не довелося, учасники руху мотоциклістів завжди готові допомогти тим, хто цього потребує.

— Дехто вважає, що байкери далекі від проблем суспільства. Однак це далеко не так: вони завжди у вирі подій, прагнуть відгукуватися на всі назрілі виклики, творити добро. Охоче взялися зокрема й за популяризацію донорства.

Рік тому до Черкаської станції переливання крові прийшов інвестор, активну участь у її оновленні взяв Сумський центр крові. Тепер на її базі функціонує ТОВ «Черкаський обласний центр служби крові «Черкаси-Плазма». Результати такого кроку вже помітні: сучасні методи і підходи допомагають запровадити найвищі стандарти безпеки для донорів і реципієнтів. Після завершення реконструкції Черкаський центр зможе приймати набагато більше донорів. Зараз тут сформовано восьмиденний запас компонентів крові. Але вже сьогодні його працівникам хотілося б бачити більше свідомих громадян-донорів, адже ситуація в Україні досить критична — донорів справді бракує, а єдиний позитивний виняток серед обласних центрів — Суми.

Заступник директора центру «Черкаси-Плазма» з питань розвитку Олена Геренко переконана, що донорський рух на Черкащині можна розвинути, він може стати настільки ж потужним, як, приміром, у Сумах. Там подібні акції відбуваються майже щотижня, родинне та колективне донорство в пріоритеті, в області створено близько двадцяти банків крові, донорських рухів та організацій. Нині й на Черкащині, яка раніше мала гарні донорські традиції, цей рух відроджується.

Мотоцикліст Святослав із Ковеля на Волині подолав 700 кілометрів до Черкас, аби підтримати акцію. Здає кров далеко не вперше. Можна сказати донор він досвідчений, адже знає про важливість донорського руху, проблему нестачі крові.

— Раніше я здавав кров, але в таких акціях участі ще не брав, — розповів мандрівник. — Загалом здавав до десяти разів. Мені не шкода це робити, бо моя кров може врятувати комусь здоров’я чи навіть життя.

Ще один власник байка, Сергій, який приїхав із Кропивницького, — мотоцикліст зі стажем, а ось у донорстві — початківець. Хоче спробувати себе і в цій сфері. Адже стикався з ситуаціями, коли медикам потрібна була кров для виходу з тяжкої ситуації. Приїхав до Черкас абсолютно добровільно, з палким бажанням допомогти.

Акція, основна мета якої — привернути увагу до розвитку донорства, зробити поповнення компонентів крові регулярним, на Черкащині пройшла успішно.

— Я бачила, як подібні акції проводять в інших країнах і вирішила впровадити подібне і в Україні, — розповіла виконавчий директор «Української асоціації мотоциклістів» Олена Пухова. — Приміром, у Польщі вже багато років під час великих концертів чи фестивалів проводять донацію і таким чином поповнюють запаси крові. Хочеться, аби і в нас донорство ставало модним, до нього приєднувалося все більше українців. Акція в Черкасах — перша в Україні. Дуже сподіваюся, що вона далеко не остання. Тим паче, що мотоспорт — не зовсім безпечний вид спорту. Але учасники акції готові ділитися найціннішим — своєю кров’ю для потреб будь-якого хворого.

Організатори акції дійшли висновку, що варто створити всеукраїнський байкерський донорський рух. Для цього необхідно зробити роз’яснювальну роботу значно потужнішою. А щодо найближчих задумів, то мотоциклісти ведуть переговори з польськими колегами, аби наступний захід провести в одній з областей ближче до кордону з Польщею. Нині, окрім мотоциклістів, долучають до акції й місцеві владні структури, громадські організації, в тому числі велосипедистів та ветеранів АТО й ООС.

У соцмережах, на інтернет-сайтах інформацію про акцію вже розмістило чимало черкащан. Її вже підтримало багато людей. Приміром, підприємці цікавляться, як узяти участь, яку допомогу надати, пропонують подарувати сертифікати на власні послуги тим, хто долучиться до благодійної здачі крові. Отож виникає цілком слушна нагода провести подібні заходи у всіх регіонах України, зробити їх регулярними.