Павло КУЩ,
«Урядовий кур’єр»
Поки у ЦВК підраховують результати виборів до Верховної Ради, правоохоронці також підбивають підсумки подій на виборчих дільницях. Приміром, на Донеччині тільки за одну минулу добу місцеві поліцейські відреагували на 288 повідомлень про порушення, пов’язані з виборчим процесом. А всього з початку передвиборчих перегонів зареєстровано 866 випадків – порушень виборчого законодавства. Досі відкрито 52 кримінальні провадження, за якими ведуться досудові розслідування. Серед таких 15 фактів фальсифікації відповідних документів, по 9 – підкуп виборців та перешкоджання здійсненню виборчого права.
Брутальний випадок стався на одній з дільниць Мирнограду, де 42-річний мешканець міста спробував вкинути у скриньку відразу пачку бюлетенів. Пізніше він зізнався, що погодився порушити законодавство за запропоновані йому аж … 100 гривень. До речі, організатор згаданих дій знаходився поруч і контролював процес, а коли втрутилися спостерігачі і намагалися перешкодити, 37 – річний чоловік виконав задумане власноручно. За цим фактом порушено кримінальне провадження за ч. 2. ст. 158-1 КК України (незаконне використання виборчого бюлетеня), що передбачає відповідальність від 5 до 7 років позбавлення волі.
А напередодні поліцейські попередили спробу заїзду на територію Донеччини 14 автобусів та інших автомобілів, у яких перебували близько 600 молодиків спортивної статури із сусідніх областей. Вони не могли чітко пояснити мету приїзду сюди в день голосування, щоправда, повідомили про «екскурсію».