Одне з найбільш небезпечних наслідків глобального потепління – це підвищення рівня води в світовому океані. За останніми оцінками NASA, якщо кількість глобальних викидів різних парникових газів не знизиться, то танення крижаних щитів Гренландії та Антарктиди призведе до підвищення рівня моря на 40 сантиметрів до 2100 року.

Центр космічних польотів імені Годдарда NASA очолив міжнародний проєкт, в якому взяли участь понад 60 експертів. Названий ISMIP6 (проєкт порівняльного моделювання крижаних щитів), він створений для кращого розуміння, наскільки катастрофічним буде танення крижаних щитів Гренландії та Антарктиди для океану.

Результати роботи міжнародної команди показали, що величезний крижаний покрив Гренландії може додати від 8 до 27 сантиметрів до глобального рівня моря до 2100 року. А великі крижані щити Антарктиди потенційно можуть викликати підвищення рівня моря від 3 до 28 сантиметрів до кінця XXI сторіття. У ході роботи вчені також виявили, що за XX століття рівень світового океану піднявся приблизно на 15 сантиметрів. Зараз цей процес прискорився вдвічі.

Нові дані, опубліковані в журналі Cryosphere, допомагають дослідникам кількісно оцінити танення крижаних щитів. «Один з найбільших прогалин, коли мова заходить про те, наскільки підвищиться рівень моря в майбутньому, – це те, який внесок внесуть крижані щити», – сказала керівник проєкту Софі Новіцкі.

У своїй роботі, вчені також змоделювали ситуації з мінімальним рівнем викидів. У випадку з крижаним щитом Гренландії це призвело б до глобального підвищення рівня моря на 3-9 сантиметрів. Зрозуміти процес в Антарктиді складніше. Вчені кажуть, що не виключений варіант, що викиди можуть привести і до «зниження» рівня води.

Однак вчені повідомляють, що підвищення рівня світового океану, швидше за все, неминуче, але з «цими новими результатами вчені можуть зосередити зусилля в правильному напрямку і точно знати, над чим потрібно працювати, щоб продовжувати поліпшувати прогнози».

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»