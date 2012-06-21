Олександр ДАНИЛЕЦЬ,
«Урядовий кур’єр»
На взяті у кредит у міжнародної фінансової інституції – ЄБРР – 10 мільйонів євро Полтава закупила 40 нових тролейбусів від вітчизняного виробника, які повинні поставити в місто вже до кінця року.
Першу машину марки «Богдан» із цієї партії, полтавці отримали цими днями, ще дев’ять тролейбусів поповнять комунальний електроавтопарк міста 14 серпня. Разом з новими тролейбусами за позичену валюту відремонтують також контактну мережу й тягові підстанції.
Придбаваючи нову пасажирську техніку влада Полтави одним пострілом убиває двох зайців – робить транспортне сполучення в місті більш комфортним і позбавляється залежності від перевізників-маршрутників, які торік спричинили в Полтаві транспортний колапс через намагання збільшити плату за проїзд у своїх автобусах.
Полтава розвиває комунальну мережу електроавтотранспорту ще й тому, що в жовтні вона поповниться ще майже 60 населеними пунктами, відтак у будь якому випадку постане питання транспортного сполучення міста з районами. З цією метою в напрямку сіл та селищ, які увійдуть у межі Полтави, планують побудувати контактні електромережі там, де це дозволяє ширина доріг, а також придбати тролейбуси з можливістю автономного ходу, які можуть рухатися без мережі до 20 кілометрів.
Цими днями у Полтаві також відмінили всі обмеження на пільгові перевезення у пасажирському транспорті.