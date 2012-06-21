Олег ГРОМОВ,
«Урядовий кур’єр»
Минулого тижня курс долара до національної валюти продовжував зростати і до п’ятниці, 12 вересня, він наблизився до позначки 28 гривень за долар. Про це інформує аналітик компанії Alpari Максим Пархоменко.
У цілому за тиждень, що минув, зростання курсу долара до гривні становило 20 копійок. Зниження курсу гривні до долара було притаманно для всіх сегментів ринку. Так, готівкова гривня просіла на 25 копійок. На торгах на міжбанку курс був 27,95 гривень за долар.
Сьогодні, 14 вересня, гривня утримує свої позиції. Водночас, Максим Пархоменко вважає, що курс долара до гривні може зрости до 28,15. Тоді учасники ринку притримуватимуть свої долари. Тим самим курс долара до національної валюти може й надалі зростати.
Нагадаємо, банкіри, яких опитали журналісти агенції «Інтерфакс-Україна» наприкінці серпня 2020 року, вважають, що до кінця вересня гривня може послабшати до 28,2 за долар. Якщо ринок буде стабільним та не відбуватиметься значних негативних подій, то за один долар даватимуть не більше 28 гривень.