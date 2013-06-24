У Міністерстві внутрішніх справ відбулося друге засідання керівної ради Коаліції укриттів цивільного захисту для України — міжнародної ініціативи, покликаної посилити безпеку цивільного населення в умовах постійних ворожих атак.

Коаліція укриттів цивільного захисту — це багатостороння міжнародна ініціатива, спрямована на створення сучасної системної мережі захисних споруд на всій території України. Вона передбачає не лише будівництво нових укриттів, а й модернізацію наявних, а також упровадження єдиних стандартів безпеки.

Ініціатива об’єднує міжнародних партнерів для координації фінансування, обміну досвідом і впровадження сучасних технологій у цивільному захисті.

«За останній час важливість будівництва укриттів та забезпечення ними населення України ще більше зросла. Ця зима була однією із найсуворіших через постійні російські обстріли та рекордно низькі температури. Тому значну кількість укриттів використовували як пункти незламності, де люди не лише могли сховатися, а й зігрітися», — розпочав зустріч міністр внутрішніх справ Ігор Клименко. Він зауважив, що за три місяці зими ворог випустив по території України понад 700 ракет, майже 19 тисяч ударних дронів та понад 14 тисяч керованих авіаційних бомб.

«Важливо обговорити те, що вже зроблено, плани фінансової підтримки коаліції та майбутні заходи, які забезпечать її розширення, щоб нарощувати спроможності будівництва захисних споруд», — додав Ігор Клименко.

Окрему увагу було приділено залученню нових партнерів. Зокрема, до Коаліції укриттів цивільного захисту для України долучилися Словацька Республіка, Грецька Республіка, Чеська Республіка, Австрійська Республіка.

На засіданні до складу керівної ради ввели народного депутата України Олега Бондаренка, голову Комітету з питань екологічної політики та природокористування Верховної Ради України.

Розширення складу коаліції свідчить про зростання міжнародної підтримки України щодо цивільного захисту та готовність партнерів інвестувати в безпеку українських громадян.

Міністр зауважив, що за час діяльності коаліції проведено аналіз понад сотні проєктів будівництва захисних споруд та узгоджено будівництво семи укриттів — зокрема у Сумській, Чернігівській, Миколаївській, Дніпропетровській, Одеській та Херсонській областях: «Дуже важливо, що коаліція розпочала роботу саме з будівництва укриттів у прифронтових регіонах нашої держави».

Ігор Клименко поінформував партнерів, що вже зроблено з моменту ухвалення Стратегії Коаліції укриттів, зокрема щодо надання 6 мільярдів гривень субвенції на облаштування укриттів у дитячих садочках та школах 2026 року.

Міністр нагадав, що 10 лютого Верховна Рада ухвалила закон, яким на законодавчому рівні врегульовано обов’язковість будівництва захисних споруд під час зведення багатоквартирних будинків, гуртожитків, будівель закладів освіти, соцзахисту, охорони здоров’я та об’єктів критичної інфраструктури.

Глава МВС подякував усім партнерам та учасникам коаліції, які зробили внески в розбудову укриттів в Україні, повідомляє МВС.