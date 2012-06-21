На Арабатській стрілці на Херсонщині створено місця для купання людей з інвалідністю на візках. На центральному пляжі села Щасливцеве відкрито чотири такі місця. За кошти підприємців зроблено дерев’яні настили та спеціальні перевдягальні, закуплено чотири візки-амфібії, на яких можна купатися в морі. Два такі візки встановлено на центральному пляжі с. Щасливцеве, два — неподалік.
Раніше людям з особливими потребами доводилося докладати чимало зусиль, щоб потрапити в море: вони на візках під’їжджали до самої лінії води, потім з допомогою здорових пересідали на надувні матраци. Так само складно було й вийти на берег. Відтепер людям на візках з ініціативи Щасливцевської сільської ради забезпечили зручні умови. Сільрада планує зробити доступними пляжі для людей з інвалідністю на візках й у селі Генічеська Гірка — там, де зазвичай найбільша кількість відпочивальників.