Олег ЧЕБАН,
«Урядовий кур’єр»
У другій половині серпня 80 дітей з Вінниччини, родини яких постраждали під час проведення АТО/ООС, протягом семи днів відпочиватимуть у румунському місті Ясси. Коштом обласного бюджету буде забезпечено проїзд, а решту витрат бере на себе приймаюча сторона.
Перша група гостюватиме з 16 по 22 серпня, а друга з 25 по 31. Програмою перебування передбачено не лише, так би мовити, пасивний відпочинок, а й активний – участь у цікавих екскурсіях, ознайомлення традиціями та культурними надбаннями румунського народу. Тож зі свіжими та яскравими враженнями діти підуть до школи.
Домовленості щодо відпочинку дітей було досягнуто під час зустрічі керівництва області з румунською делегацією на подільській землі з нагоди святкування Дня Європи у Вінниці. Партнерство у соціальних проектах між сторонами здійснюється у контексті протоколу співробітництва між головним управлінням соціальної допомоги і захисту дітей міста Ясси та департаментом соціальної і молодіжної політики облдержадміністрації.