Олена ІВАШКО,
«Урядовий кур’єр»
До нового навчального року освітні заклади Миколаївщини отримали 13 нових шкільних автобусів, придбаних коштом державного та місцевих бюджетів. Ключі від автобусів вручили на центральній площі Миколаєва голова Миколаївської облдержадміністрації Олександр Стаднік та голова обласної ради Вікторія Москаленко. Про це йдеться в сюжеті програми «Об’єктив» на телеканалі НИС-ТВ.
Автобуси придбано на виконання обласної програми «Освіта» та передані 11-ти адміністративно-територіальним одиницям області для опорних шкіл. Для ОТГ та сільських шкіл отримання автобусів — довгоочікувана та приємна подія. Ольга Ясенко, директорка Шевченківської ЗОШ зазначила, що в школі були два автобуси, але вони вже застаріли та становлять небезпеку при перевезенні дітей.
Аби нові автобуси слугували не один рік, місцева влада працює над оновленням автошляхів до навчальних закладів. «Ми з 2016-го року почали відпрацьовувати механізм, коли вручається новий автобус і відразу ж ремонтується дорога до школи, — зазначила голова Миколаївської обласної ради Вікторія Москаленко. — Програма, що діє в області, вже майже на 80% закрила потребу в шкільному автотранспорті».
За всі роки в області закуплено 100 автобусів. Повністю завершити програму планується у наступному навчальному році.