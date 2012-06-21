Володимир ГАЛАУР,
«Урядовий кур’єр»
У школах Харкова розпочалася реалізація проекту з оснащення вхідних груп системами безконтактного контролю доступу у приміщення зі скринінгом температури тіла. На разі в ліцеї №89 та гімназії №116, де навчається найбільше школярів, встановлені та вже тестуються два види пристроїв з різним функціоналом.
Як розповів радник Харківського міського голови з інформаційних технологій Олександр Попов, кожна з цих систем уміє розпізнавати людей, що заходять до приміщення закладів та безконтактно вимірює температуру тіла. Обладнання власного виробництва для шкіл безкоштовно надали дві харківські фірми і нині, за словами Олександра Попова триває пошук систем, які б відповідали необхідним параметрам щодо функціональності, якості та ціни.
В пілотних закладах, де проходить тестування систем, схвально відгукуються про впроваджену новацію, яка не лише дозволить посилити контроль за дотриманням карантинних заходів, а й значно полегшить роботу медперсоналу та педагогам шкіл. В ліцеї №89 відзначають надзвичайну актуальність обладнання під час пандемії коронавірусу та невдовзі приступлять до внесення в базу системи фото школярів, педагогів та інших працівників закладу.
За словами заступника директора ліцею Ганни Жозе да Коста, на вході до приміщення чергуватиме медсестра, і в разі виявлення системою у когось підвищеної температури, медсестра зробить контрольний замір. Якщо показання системи і дані медпрацівника співпадуть, прийматиметься рішення про повернення додому особи з підозрою на захворювання.