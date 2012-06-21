Фестиваль писанок проводитиметься вже восьмий раз і проходитиме на Софійській та Михайлівській площах, а також на Володимирському проїзді та в сквері біля нього з 5 до 22 квітня. Для його відвідувачів підготували декілька родзинок, про які розповів головний організатор свята – керівник етнокультурного проекту «Folk Ukraine» Ігор Добруцький.
– Вперше в історії проведення фестивалю буде встановлена велетенська писанка висотою 5,7 метра, сплетена з світлодіодних гірлянд, якасвітитиметься різними кольорами в темну пору. Усі бажаючі зможуть зайти всередину і сфотографуватися чи зробити селфі.
Також ми вирішили «запросити» на фестиваль великодніх зайців. Це – міфічні істоти, які, за повір’ями, розмальовують яйця перед Паскою і ховають у саду, щоб там їх у Великодню неділю вранці знаходили діти, – розповів Ігор Добруцький. – Для цього на наше замовлення українські виробники виготовили із скловолокна 374 зайців висотою від 70 сантиметрів до 1 метра. Їх ми передали понад двом сотням художників, яківиграли спеціальний конкурс, і вони вже розмалювали значну частину цих «тваринок» авторськими малюнками. Зайців ми встановимо на площах, а також вздовж Володимирського проїзду.
Традиційно ж Софійську та Михайлівську площі прикрасять 90-сантиметровими писанками, які теж розмалюють художники з усієї України, а ще з Італії, Іспанії, Білорусі, з інших країн та діти. На них будуть відображені візерунки та орнаменти, притаманні різним регіонам країни, а також втілені творчіфантазії авторів. НаСофійській площі встановлять близько 300 писанок, розмальованих дорослими майстрами, на Михайлівській – 100 дитячихробіт. Також тут працюватиме зона дитячих розваг – 30-метрове колесо огляду, карусель, селфі-парк, різноманітні атракціони.
На Володимирському проїзді розміститься великодній ярмарок із різноманітними смаколиками та продуктами до святкового столу. Також функціонуватиме виставка-продаж найкращих писанок із Рівненської, Тернопільської та інших областей, на яких вже з 4 квітня можна буде придбати головний атрибут Великодня. У сквері біля Володимирського проїзду відбудеться ще й фестиваль квітів «Писанковий рай».
Микола ПАЦЕРА,
«Вечірній Київ»