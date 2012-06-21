Доходи державного бюджету за сім місяців 2019 року зросли на 13,7% — до 584,1 млрд грн. Про це повідомляє Міністерство фінансів України.
Отримано доходів на 97,4% розпису (порівняно із 95,7% розпису в першому півріччі).
Основні причини нижчих за планові находжень такі: різниця у фактичних макроекономічних показниках та закладених у бюджет, зокрема курсу гривні, запроваджені пільги з імпорту окремих товарів, а також обмеження уряду Російської Федерації експорту в Україну деяких товарів.
Доходи загального фонду державного бюджету зросли на 10,7% — до 516,4 млрд грн. Вони становили 96,0% розпису (в першому півріччі рівень виконання становив 94,1% розпису).
Доходи від податку на прибуток підприємств у сумі 53,7 млрд грн залишилися близькими до торішніх надходжень, оскільки у 2018-му «Нафтогаз України» одноразово здійснив додаткову сплату цього податку за рішенням Стокгольмського арбітражу. Вони були на 4,9% більшими, ніж передбачено в розписі.
Чисті доходи від ПДВ з вироблених в Україні товарів (з урахуванням відшкодування ПДВ) становили 43,1 млрд грн, або 82,9% розпису, через вищі темпи відшкодування ПДВ експортерам, ніж передбачено розписом у першому півріччі. Це пов’язано з документальними перевірками заявлених сум до відшкодування наприкінці 2018 року в межах заходів з мінімізації зловживань.
Доходи від акцизного податку з вироблених в Україні підакцизних товарів становили 32,8 млрд грн. Розпис було виконано на 76,8%, що пов’язано зі зниженням обсягів виробництва тютюнових виробів у першому півріччі.
Від рентної плати за надра надійшло 25,4 млрд грн, що на 32,3% більше, ніж за відповідний період 2018 року. Однак доходи від рентної плати становили 87,8% розпису.