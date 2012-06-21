Одне з найбільших видів дерев на Землі – секвойю – можна буде пристосувати до клімату сучасної Європи. Таку заяву зробили вчені, які провели експериментальне дослідження з цієї теми і опублікували його підсумки у виданні Springer Nature.
Секвої – стародавні гігантські дерева, через свою теплолюбність ростуть лише на Тихоокеанському узбережжі Північної Америки. З огляду на той факт, що йдеться про досить перспективне дерево для лісової промисловості, вчені давно замислюються над адаптацією секвої до кліматичних умов Західної Європи.
Вчені провели експеримент, у рамках якого намагалися вирощувати секвойю в спеціальних кліматичних камерах у лабораторії. Камери імітували умови, існуючі в зимовий час у деяких районах Німеччини.
«Досвід показав, що ми можемо відібрати генотипи цього дерева, здатні існувати в умовах Європи. Вчені отримали великий масив геномних даних, обробка яких здійснювалася у суперкомпьютерному центрі СФУ», – йдеться у повідомленні. Вчені також зазначають, що якщо вдасться відібрати морозостійкий генотип секвої, то вирощувати це гігантське доісторичне дерево можна буде не тільки в Західній Європі, але і в Україні.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»