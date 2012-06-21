Гігантський доісторичний крокодил дейнозух (Deinosuchus) відомий палеонтологам ще з середини XIX століття. Детально цей вид з сімейства алігаторів вчені описали ще в 1909 році, проте тільки тепер було підтверджено, що рептилія була здатна вбивати і їсти динозаврів.
У дослідженні, проведеному доктором Адамом Коссеттом з Університету штату Айова, палеонтологи розглянули існуючі скам'янілості дейнозухів, а також проаналізували нові скам'янілості, які недавно були виявлені в Західному Техасі.
Було встановлено, що істота, що жило від 75 до 82 мільйонів років тому, виростала до довжини не менше 10 метрів, що вдвічі більші, ніж найбільші сучасні крокодили.
Аналіз черепів дейнозухів показав, що у тварини була сила укусу, яка давала можливість йому вбивати навіть найбільших хижих динозаврів. Це відкриття підтверджується характерними слідами укусів, які були виявлені на скам'янілих кістках динозаврів. Вважається, що дейнозух, ймовірно, влаштовував засідку на динозаврів, коли вони пили у кромки води.
Крім того, вчені визначили, що дейнозухи поділялися на три підвиди, і всі вони мешкали на території нинішніх США. До них відносяться Deinosuchus hatcheri і Deinosuchus riograndensis, що жили на заході від Монтани до північної Мексики, а також Deinosuchus schwimmeri, що мешкав на сході від Нью-Джерсі до Міссісіпі. У той час континент був розділений посередині дрібним морем.
Вважається, що дейнозухи тісно пов'язані з сучасними алігаторами. Однак на відміну від них, у доісторичної рептилії був опуклий ніс. Значення цієї особливості досі залишається загадкою.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»