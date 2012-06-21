Карина Манько з родиною переїхала до Сміли з Кадіївки Луганської області. Раніше працювала у банківській сфері. Тут живе й чимало інших переселенців зі сходу України. Проблема дитячої зайнятості у цих сім’ях почала турбувати батьків із самого початку перебування на Черкащині. Річ у тому, що різноманітних гуртків для дітей у місті чимало, однак усі вони платні. Оскільки більшість приїжджих не може похвалитися великими статками, батьки-переселенці вирішили самі розв’язати цю проблему. Залучивши гранти від громадських організацій, придбали різноманітний інвентар і створили арт-студію «Долоньки».
Як розповіла Карина, тепер щосуботи до дитячо-юнацької спортивної школи «Олімп», де арт-студії відвели кімнату, на заняття приходять діти переселенців, а також місцевих жителів з малозабезпечених родин та з інвалідністю.
Заняття складаються з двох частин: творчий майстре-клас та пісочна арт-терапія. Між заняттями проводять ігри чи зарядку. За час роботи студії провели понад 60 майстер-класів для 200 дітей, вивчили 12 технік рукоділля. Проводять майстер-класи на теми, яких нема у шкільній програмі. Зокрема випалюють по дереву, виготовляють квіти з шовку, свічки з натурального воску, малюють у техніці шовкової акварелі. Старші діти допомагають молодшим. Після заняття кожна дитина йде додому з готовим виробом.
Розкладати столи, вирізати заготовки, контролювати роботу з приладами для випалювання допомагають переселенці-волонтери.
Недавно ініціаторів запросили проводити заняття з пісочної арт-терапії у місцевій школі-інтернаті.