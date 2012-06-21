Готовність сільськогосподарської техніки до проведення весняно-польових робіт у Луганській області така: тракторів — 93%, ґрунтообробної техніки — 92%. Ці дані наводить директор департаменту агропромислового розвитку облдержадміністрації Лариса Бичкова.
«Цього року Кабінет Міністрів надає кошти на відшкодування відсоткової ставки за кредитом для придбання техніки саме українського виробництва через спеціальні комісії. На цю державну програму передбачено у країні 945 мільйонів гривень. Аграрії мають через банки подавати відповідні документи. Але цей механізм не враховує особливої ситуації наших областей, Донеччини та Луганщини, де тривають бойові дії. Тож ми з колегами домовилися діяти разом і подали власні пропозиції щодо цієї державної програми», — каже Лариса Бичкова.
За її словами, торік така програма (але з іншим механізмом відшкодування ставки за кредитом) діяла у краї добре: нею скористалися 99 фермерських господарств, які отримали майже12,5 мільйона гривень компенсації.
Щодо посівної площі сільгоспкультур краю, то вона залишилася на рівні минулого року і становить 805 тисяч гектарів.
«Площа зернової групи у 2018 році майже на 20 тисяч гектарів більша за рахунок розширення посівних площ озимих культур. Ми відходимо від соняшнику, який вихолощує землю», — зазначає Лариса Бичкова.
За її словами, озимих культур посіяно 283 тисячі гектарів. У доброму та задовільному стані перебувають 83% озимини. Насінням і добривами область забезпечена повністю, техніка готова на 90%, запаси пального — майже 70%. Аграрії закуповують мінеральні добрива про запас, бо ціна на них знизилася.
Задля успішного проведення весняно-польової кампанії в області потреба у фінансових та матеріально-технічних ресурсах становить 2 мільярди 819 мільйонів гривень. Левова частка (95%) — це власні кошти аграріїв, а 140 мільйонів гривень — кредити банків.
А ще на Луганщині вважають, що для підвищення якості молока необхідно поступово відмовлятися від ручного доїння. Обласний департамент агропромислового розвитку розробив спеціальну програму, яка має допомогти підвищити якість молока. З обласного бюджету 2018 року на відшкодування вартості індивідуальних доїльних установок домогосподарствам Луганщини, що мають трьох і більше корів, нададуть понад мільйон гривень.
«Наша область потребує подовження термінів переходу на новий державний стандарт, який містить технічні умови щодо якості молока. З цього питання вже надіслано два листи до Міністерства аграрної політики та продовольства. Там погоджуються подовжити ці строки для Луганщини», — каже Лариса Бичкова. І додає, що задля розв’язання проблем з підвищенням якості молока розробляють механізми для допомоги сільгосптоваровиробникам щодо закупівлі охолоджувальних апаратів. Їх на забезпечення Луганщини необхідно ще 46. Аграрії розраховують у цьому питанні на представників міжнародної технічної допомоги. Тривають перемовини між зацікавленими сторонами.
Іванка МІЩЕНКО
для «Урядового кур’єра»