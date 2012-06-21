Готовність сільськогосподарської техніки до проведення весняно-польових робіт у Луганській області така: тракторів — 93%, ґрунтообробної техніки — 92%. Ці дані наводить директор департаменту агропромислового розвитку облдерж­адміністрації Лариса Бичкова.

«Цього року Кабінет Міністрів надає кошти на відшкодування відсоткової ставки за кредитом для придбання техніки саме українського виробництва через спеціальні комісії. На цю державну програму передбачено у країні 945 мільйонів гривень. Аграрії мають через банки подавати відповідні документи. Але цей механізм не враховує особливої ситуації наших областей, Донеччини та Луганщини, де тривають бойові дії. Тож ми з колегами домовилися діяти разом і подали власні пропозиції щодо цієї державної програми», — каже Лариса Бичкова. 

За її словами, торік така програма (але з іншим механізмом відшкодування ставки за кредитом) діяла у краї добре: нею скористалися 99 фермерських господарств, які отримали майже12,5 мільйона гривень компенсації. 

Щодо посівної площі сільгоспкультур краю, то вона залишилася на рівні минулого року і становить 805 тисяч гектарів. 

«Площа зернової групи у 2018 році майже на 20 тисяч гектарів більша за рахунок розширення посівних площ озимих культур. Ми відходимо від соняшнику, який вихолощує землю», — зазначає Лариса Бичкова.

За її словами, озимих культур посіяно 283 тисячі гектарів. У доброму та задовільному стані перебувають 83% озимини. Насінням і добривами область забезпечена повністю, техніка готова на 90%, запаси пального — майже 70%. Аграрії закуповують мінеральні добрива про запас, бо ціна на них знизилася.

Задля успішного проведення весняно-польової кампанії в області потреба у фінансових та матеріально-технічних ресурсах становить 2 мільярди 819 мільйонів гривень. Левова частка (95%) — це власні кошти аграріїв, а 140 мільйонів гривень — кредити банків.

А ще на Луганщині вважають, що для підвищення якості молока необхідно поступово відмовлятися від ручного доїння. Обласний департамент агропромислового розвитку розробив спеціальну програму, яка має допомогти підвищити якість молока. З обласного бюджету 2018 року на відшкодування вартості індивідуальних доїльних установок домогосподарствам Луганщини, що мають трьох і більше корів, нададуть понад мільйон гривень.

«Наша область потребує подовження термінів переходу на новий державний стандарт, який містить технічні умови щодо якості молока. З цього питання вже надіслано два листи до Міністерства аграрної політики та продовольства. Там погоджуються подовжити ці строки для Луганщини», — каже Лариса Бичкова. І додає, що задля розв’язання проблем з підвищенням якості молока розробляють механізми для допомоги сільгосптоваровиробникам щодо закупівлі охолоджувальних апаратів. Їх на забезпечення Луганщини необхідно ще 46. Аграрії розраховують у цьому питанні на представників міжнародної технічної допомоги. Тривають перемовини між зацікавленими сторонами.

Луганський обласний департамент агропромислового розвитку розробив спеціальну програму, яка має допомогти підвищити якість молока. Фото з архіву редакції

Іванка МІЩЕНКО
для «Урядового кур’єра»