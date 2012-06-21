Павло КУЩ,

«Урядовий кур’єр»

Телеміст, що відбувся між містами Краматорськом і Львовом, став дуже актуальним прикладом об’єднання регіонів із сходу та заходу України ще й для спільної боротьби проти коронавірусної інфекції. Головною темою спілкування, в якій взяли участь медики, педагоги, представники бізнесу та місцевої влади Донеччини і Львівщини, стали зусилля і заходи в ході протистояння поширенню COVID-19.

Учасники телемосту обмінялися набутим досвідом щодо тестування, профілактики та лікування небезпечного захворювання. Певна річ, обговорили й економічний бік проблеми, ефективність медичних препаратів, результати введених карантинних обмежень і заборон. Насамперед йшлося про поки недостатнє фінансування збоку держави всіх заходів для протистояння пандемії.

«Ми, як всі, відчуваємо нестачу коштів, препарати не завжди є на ринку, та боремося з хворобою і сподіваємося, що держава буде нас підтримувати. Окрім того, на збільшення кількості хворих, на мою думку, впливає ще й безвідповідальність окремих людей, які не дотримуються рекомендацій фахівців», — вважає заступник начальника управління організації і розвитку медичної допомоги населенню департаменту охорони здоров’я Донецької ОДА Олександр Педенко.

З початку наступу пандемії у Донецькій області підтверджено понад 3 тисячі випадків захворювання і за минулу добу кількість вражених коронавірусом збільшилося ще на 246 осіб. А серед потерпілих і міський голова Краматорська Андрій Панков, який вже повідомив про позитивний тест у соціальних мережах і тепер проходить лікування на самоізоляції.