У прифронтовому прикордонному Маріуполі «зелені берети» відзначили своє професійне свято та 100-річчя створення окремого корпусу прикордонної охорони Української Народної Республіки. Насамперед усі бажаючі мешканці міста змогли поспілкуватися з військовослужбовцями Донецького прикордонного загону та ближче познайомитися з особливостями їхньої служби. А на радість дітворі наймолодші учасники дійства отримали можливість своїми руками, що називається, «помацати» зразки військової техніки, яку прикордонники використовували у бойових операціях – «зушки» (зенітні установки», БТРи,), «мотолиги». Юні маріупольці, а серед них були й представники військово-патріотичного гуртка «Джура», не відмовили собі у бажанні приміряти спеціальні засоби захисту: бронежилети, каски тощо. А ще вони були у захваті від показових виступів мобільної групи бійців-прикордонників, які продемонстрували присутнім прийоми рукопашного бою із противником, озброєним ножем чи пістолетом. У свою чергу малі мешканці міста також взяли участь у святі: тут відбулася виставка дитячих малюнків, приурочена до Дня прикордонника.
Також у місцевому будинку культури «Маркохім» відбулося нагородження військовослужбовців – нинішніх та ветеранів прикордонної служби. Самою собою, присутні вшанували хвилиною мовчання загиблих вартових кордону. А про постійне перебування прикордонників на «передку» нагадав і свіжий випадок – вранці 5 травня бойовики проросійських незаконних збройних формувань двічі( о 9.10. та 9. 50.) обстріляли контрольно-пропускний пункт в’їзду та виїзду «Гнутове» протитанковими керованими ракетами. У момент обстрілів на КПВВ окрім прикордонників і митників перебувало немало цивільних (більше 100 людей та 40 автомобілів), які перетинають лінію розмежування. Люди евакуювали у спеціально підготовлені тут укриття і вони не потерпіли, пошкодження отримали тільки два легкові цивільні автомобілі та робочий модуль прикордонників. Як повідомили, у прес-центрі Операції об’єднаних сил, робота КПВВ «Гнутове» поки призупинена, а на згаданій території тимчасово оголошено «червоний режим», у бойову готовність приведені резервні підрозділи.