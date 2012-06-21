Навесні на Донеччині у межах регіональної програми розвитку малого і середнього підприємництва розпочнеться черговий етап обласної проекту «Український донецький куркуль». Як уточнили в Донецькому обласному центрі зайнятості, для реалізації проекту в обласному бюджеті на цей рік передбачено таку саму суму, як торік — 140 мільйонів гривень. Щоправда, щоб трохи зменшити навантаження на місцеві бюджети, за новими умовами конкурсу 70% суми проекту фінансуватимуть з обласного бюджету, а 30 — з місцевих. Ці зміни, є сподівання, дадуть змогу прискорити виплату коштів на місцях і сприятимуть залученню місцевих підприємців до програми щодо підтримки малого і середнього бізнесу.
У 2017 році для участі в обласній програмі «Український донецький куркуль» подали відповідні заявки більш як 300 підприємців, з яких 140 пройшли конкурсний добір. Завдяки цьому вдалося успішно реалізувати куркульські проекти у галузі сільського господарства, сфері обслуговування, медицині, туризму та громадського харчування у Краматорську, Лимані, Бахмуті й Покровську. Ця програма надає можливість тутешнім підприємцям не тільки розвивати бізнес, а й сприяє збільшенню робочих місць, адже проектами переможців передбачено створення понад 560 робочих місць.