У Києві презентували найбільшу гуманітарну ініціативу для ВПО «Прихисток. Робота». Платформа покликана допомогти внутрішньо переміщеним особам знайти роботу та житло, щоб повноцінно інтегруватися в нових громадах та бути економічно активними членами суспільства.

Міністр соціальної політики, сім’ї та єдності Денис Улютін зазначив, що головна ідея платформи перегукується з підходами до впровадження соціальної політики, коли держава пропонує програми підтримки переселенців, спираючись на відновлення гідності громадян.

«Соціальна політика спрямована на те, щоб відновити гідність людей. Не просто давати невеликі кошти, а зробити все, щоб допомогти почати все спочатку. Якщо людина має де жити і має можливість працювати — вона не просто виживає, а стає частиною місцевої спільноти, сплачує податки, виховує дітей, розвиває громаду. «Прихисток. Робота» — це приклад практичного рішення, як поєднати ці два елементи», — сказав він.

Денис Улютін також зазначив, що міністерство підтримує розвиток цієї ініціативи і вже задекларувало співпрацю, підписавши меморандум, повідомляє Мінсоцполітики.