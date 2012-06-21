Дві найбільші компанії Диканського району Полтавщини, діяльність яких пов’язана з виробництвом насіння, підписали з Полтавською облдержадміністрацією меморандум про співпрацю в розбудові інфраструктури району. Інвестори погодилися власним коштом збудувати для громади села Стасі дорогу загального користування в обхід села, щоб убезпечити його вулиці й околиці від шуму і пилу.
«Компанії динамічно розвиваються, мають стабільні інвестиційні надходження. Ця дорога потрібна і їм самим, щоб не травмувати населений пункт. Громада Диканщини буде вдячна», — сказав голова Полтавської ОДА Валерій Головко.
Очільник області відзначив, що компанії беруть на себе важливі соціальні місії. Обговорення тривало понад місяць. Обласна влада зобов’язалася допомагати інвесторам в усіх технічних питаннях.
Адміністрація забезпечить відведення землі під будівництво, проектування, власне будівництво, прийняття в експлуатацію та подальше обслуговування дороги. Вона й замовник будівництва. Тож нова дорога буде державною власністю. Оформлення права власності на земельну ділянку — також частина відповідальності ОДА. Адже в разі потреби муситиме організувати викуп або інший спосіб вилучення землі з володіння інших осіб у порядку, встановленому законом. Сюди належить й переміщення родючого шару грунту, видалення дерев тощо.