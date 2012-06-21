Верховна Рада України спільно з Кабінетом Міністрів України напрацювали та схвалили Дорожню карту законодавчого забезпечення виконання Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом на 2018-2019 роки.
Так, документ, покликаний активізувати євроінтеграційні процеси в Україні, представили прем’єр міністр Володимир Гройсман та спікер Парламенту Андрій Парубій. У заході взяв участь глава Представництва Єврокомісії в Україні Хюґ Мінгареллі, представники парламентських фракцій, члени Уряду.
Дорожня карта представляє собою пакет з 57 законопроектів, які мають бути розглянуті в Парламенті протягом двох років.
«Перед нами стоять завдання необхідності законодавчих змін, які направляють і інтегрують нас у Європейське товариство. Ми налаштовані на взаємодію, з прийняття різнопланових законопроектів, які в тому числі впливають на якість життя громадян та розвиток економіки. Ми налаштовані на максимально швидку інтеграцію (до ЄС)», – сказав Глава Уряду.
Він підкреслив, що порядок денний насичений і амбітний, але його виконання дозволить рухатися до досягнення цілей.