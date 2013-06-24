З початку 2025 року бізнес залучив 18,6 тис. пільгових кредитів на загальну суму 55,3 млрд грн. З них минулого тижня — 567 кредитів на суму понад 1,3 млрд грн. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Найчастіше кредитуються підприємства, що працюють в переробній промисловості, в агросекторі, у сфері гуртової та роздрібної торгівлі.

Від початку 2025 року в межах програми бізнес отримав найбільше кредитів за такими напрямами:

15,7 млрд грн — на розвиток переробної промисловості;

14,6 млрд грн — інвестиційні кредити;

13,2 млрд грн — на кредитування у зоні високого воєнного ризику.

Загалом від старту програми у лютому 2020 року бізнес залучив 123 тис. кредитів на суму близько 421,3 млрд грн, з них понад 88 тис. кредитів на суму 331,7 млрд грн — від початку воєнного стану.

Найбільші обсяги кредитування за програмою припадають на м. Київ, Львівську, Дніпропетровську, Київську та Харківську області. У програмі беруть участь 46 уповноважених банків.

Довідково

Програма «Доступні кредити 5-7-9 %» є складовою політики розвитку українських виробників «Зроблено в Україні» і спрямована на стимулювання мікро-, малого та середнього бізнесу через здешевлення кредитних ресурсів за рахунок державних компенсацій або державних гарантій. Для бізнесу, що працює в зонах високого воєнного ризику, програма передбачає знижену ставку на інвестиційні кредити — 1% річних протягом перших 5 років та 5% надалі.

З 2024 року програма фокусується на підтримці кредитування інвестиційних проєктів, які створюють робочі місця, сприяють модернізації бізнесу та відновленню економіки. Підприємці можуть залучити до 150 млн грн на розвиток виробництва, енергозбереження, інфраструктури чи відбудову зруйнованих війною об’єктів.