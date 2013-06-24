З початку 2025 року в межах програми «Доступні кредити 5-7-9%» бізнес залучив 21,2 тис. кредитів на загальну суму 62,2 млрд грн. Зокрема, за минулий тиждень підприємці оформили 717 кредитів на суму понад 1,87 млрд грн. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Від початку 2025 року в межах програми бізнес отримав найбільше кредитів за такими напрямами:

розвиток переробної промисловості – 17,1 млрд грн;

інвестиційні проєкти – 16,8 млрд грн;

кредитування у зоні високого воєнного ризику – 16, 1 млрд грн.

Від початку дії програми у лютому 2020 року підприємці отримали більш ніж 125,7 тис. кредитів на суму 428,2 млрд грн. З них у період воєнного стану — 90,9 тис. кредитів на 338,6 млрд грн. Найбільші обсяги кредитування залучені підприємствами в аграрний сектор, гуртову та роздрібну торгівлю, переробну промисловість.

До десятки лідерів за кількістю взятих кредитів увійшли чотири регіони, що належать до зон високого воєнного ризику: Дніпропетровська, Київська, Харківська, Одеська області.

У програмі беруть участь 46 уповноважених банків.

Довідково

Програма «Доступні кредити 5-7-9%» є складовою політики розвитку українських виробників «Зроблено в Україні» і спрямована на стимулювання мікро-, малого та середнього бізнесу через здешевлення кредитних ресурсів за рахунок державних компенсацій або державних гарантій. Для бізнесу, що працює в зонах високого воєнного ризику, програма передбачає знижену ставку на інвестиційні кредити — 1% річних протягом перших 5 років та 5% – надалі.

З 2024 року програма фокусується на підтримці кредитування інвестиційних проєктів, які створюють робочі місця, сприяють модернізації бізнесу та відновленню економіки. Підприємці можуть залучити до 150 млн грн на розвиток виробництва, енергозбереження, інфраструктури чи відбудову зруйнованих війною об’єктів.