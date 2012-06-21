За державною програмою «Доступні кредити 5—7—9%» уповноважені банки за минулий тиждень уклали 309 нових угод на загальну суму 950 мільйонів гривень. Загалом вже видано 1755 кредитів на 3,363 мільярда.
«Найбільший попит — на рефінансування попередніх позик. Минулого тижня портфель рефінансованих кредитів зріс майже на мільярд і вже перевищує 2 мільярди. А загалом сума таких заявок сягає 7,544 мільярда гривень», — зазначив міністр фінансів Сергій Марченко.
Стабільно високим залишається запит мікробізнесу на інвестиційні кредити. «Сума заявок на цей продукт становить 5,275 мільярда гривень. Уповноважені банки вже видали інвестиційних кредитів обсягом 802,3 мільйона гривень. Це дало змогу оновити основні фонди підприємців приблизно на мільярд», — поінформував урядовець.
Найактивніші учасники програми — підприємці галузі сільського господарства — 58% усіх виданих позик. Зростає частка кредитів для представників переробної промисловості — 14%. Далі — оптова та роздрібна торгівля — 12%.
Загалом кожен п’ятий, хто звернувся в банк з повним пакетом документів, отримує кредит.