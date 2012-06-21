Завдяки державній програмі реімбурсації «Доступні ліки», пацієнти похилого віку мають змогу отримувати життєво необхідні ліки безоплатно або з незначною доплатою. Важлива перевага програми – можливість отримувати такі ліки за е-рецептом.

В Україні понад 7 мільйонів людей похилого віку. У Програмі медичних гарантій, яка в повному обсязі запрацювала з квітня 2020 року, передбачено низку медичних послуг для всіх пацієнтів, зокрема й людей похилого віку. Завдяки ним вони мають змогу запобігти проблемам зі здоров’ям, виявити на ранніх стадіях серйозні захворювання і почати лікування, контролювати хронічні захворювання та своєчасно отримати екстрену медичну допомогу, повідомляє Національна служба здоров’я.

Нині, 5,6 мільйона людей віком 65+ обрали свого лікаря та уклали з ним декларацію. Це 80% від загальної кількості населення цієї вікової категорії. За рецептом свого лікаря вони мають змогу отримувати ліки від серцево-судинних захворювань, діабету ІІ типу та бронхіальної астми за програмою «Доступні ліки».

З квітня 2020 року, коли зміни в системі охорони здоров’я відбулися на рівні спеціалізованої та високоспеціалізованої допомоги, для всіх пацієнтів, зокрема й людей похилого віку, з’явилася можливість вільно обрати лікарів-спеціалістів і медичний заклад для проходження обстежень, отримання спеціалізованої допомоги, зокрема в умовах стаціонару, включаючи проведення хірургічних операцій.

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