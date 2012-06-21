Радість випускного балу для 23 студентів Лисичанського медичного коледжу було зіпсовано: вони отримали документ без номера і серії, а деякі навіть без додатків. Обласному департаменту охорони здоров’я довелося терміново втрутитися в ситуацію, щоб учорашні студенти змогли вчитися далі або влаштуватися на роботу.
Як повідомили в обласному департаменті охорони здоров’я, на Луганщину приїжджала спеціальна комісія Міністерства освіти і науки: перевіряла роботу коледжу. Оскільки в 2015 році перелік спеціальностей у коледжі змінили, з’явилися нові напрями навчання, закладу порекомендували пройти акредитацію протягом навчального року, але ліцензію наказом продовжили.
З питання неправильно оформлених дипломів Міністерство освіти і науки рекомендувало керівництву коледжу направити документи із проханням надати дозвіл на переведення 23 випускників, які отримали дипломи без номерів і серії, у Кремінський медичний коледж. Коледж уже направив на адресу МОН документ, що не заперечує, аби таких студентів формально перевели до його складу. Тож Кремінський медичний коледж проводить процедуру формального прийому цих випускників і підготує відповідний пакет документів для видачі їм дипломів державного зразка.
«Усі 23 випускники написали заяви із проханням про переведення», — заявила в.о. директора Лисичанського коледжу Оксана Дерев’янко.
Але ця процедура займе певний час. Тому всім випускникам було видано від обласного департаменту охорони здоров’я персональні довідки, які дають їм змогу працевлаштуватися або вступати у виші з тим дипломом, який на даний момент не має номера й серії. У цій довідці йдеться, що дипломи перебувають на опрацюванні. Документ узгоджено з Міністерством освіти і науки, тож довідки дають змогу тим із 23 випускників, які виявили бажання навчатися далі, подавати документи у виші.
«Точно знаю, що один з випускників уже вступив до вишу в Києві», — каже Оксана Дерев’янко. Щойно оформлені належно дипломи випускники отримають, їх викличуть до Кремінського медичного коледжу і вручать документи.
А в Лисичанському медичному коледжі триває розгляд справи, як виникла ця ситуація. Складність у тому, що колишня директорка, яка відповідала за документи, вже звільнилася.
Іванка МІЩЕНКО
для «Урядового кур’єра»